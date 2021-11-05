https://ria.ru/20211105/omfv-1757227074.html

"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией

"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией

Хорошо бронированная и вооруженная, мобильная и вместительная — американское военное командование ознакомилось с моделями перспективных боевых машин, одна из... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:00

2021-11-05T07:54

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Хорошо бронированная и вооруженная, мобильная и вместительная — американское военное командование ознакомилось с моделями перспективных боевых машин, одна из которых со временем заменит ветерана M2 Bradley. Варианты предложили сразу пять компаний. Победитель получит выгодный контракт на поставку в армию сотен БМП. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.Непростой выборПрограмма по разработке перспективной БМП (Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV) стартовала в 2018-м. Требования Пентагона были предельно жесткими — большинство участников выбыли в самом начале конкурса. Из-за этого в январе 2020-го проект свернули. Однако вскоре перезапустили — к концу июля 2021-го Армия США отобрала пять предварительных предложений от General Dynamics Land Systems (GDLS), BAE Systems в кооперации с израильской Elbit, Rheinmetall North America, Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской Hanwha и небольшой компании Point Blank Enterprise.На первом этапе представили цифровые модели. К апрелю 2023-го Пентагон назовет три из них, которые получат государственное финансирование. К лету 2025-го должны быть готовы рабочие прототипы.До середины следующего года опытные машины будут гонять на полигонах, сравнивая характеристики и боевые возможности. Победителя определят к январю 2027-го. Первый батальонный комплект новых БМП военные получат осенью 2028 года.На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) планируют потратить 4,6 миллиарда долларов. Главные требования к перспективной машине — живучесть, подвижность, огневая мощь. Предусмотрен и безэкипажный вариант.БМП будущегоКомпания BAE Systems показала модель машины-лаборатории RV-301 — модифицированный гусеничный бронетранспортер Armored Multi-Purpose Vehicle. БМП на его базе будет значительно крупнее AMPV из-за усиленной брони и получит дистанционно управляемый боевой модуль со скорострельной 30-миллиметровой пушкой израильской Elbit Systems. Электронная начинка — с открытой архитектурой, что повышает модернизационный потенциал. К слову, это обязательное условие для всех претендентов.Концерн GDLS продемонстрировал макет Griffin III. Масса — от 38 до 50 тонн, вместимость — шестеро пехотинцев в полной боевой выкладке. Вооружение — двухместная башня с 50-миллиметровым орудием. "Грифон" совместим с израильским комплексом активной защиты Iron Fist. Ноу-хау — установка для запуска барражирующих боеприпасов Switchblade ("Выкидной нож"), способных искать цели в автоматическом режиме. То есть бронетехника сможет наносить удары по противнику на больших дистанциях.Североамериканское подразделение концерна Rheinmetall предлагает модель на базе новейшей немецкой БМП KF41 Lynx. Особенность — модульность, а также разделение на базовое транспортное средство и специальное оборудование. Это позволяет оснащать машину самыми разными боевыми модулями. Пока есть два варианта — с 30- и 35-миллиметровыми автоматическими пушками. И гордость конструкторов — комплекс активной защиты AMAP-ADS, показавший на испытаниях высочайшую надежность и эффективность.Oshkosh Defense совместно с Hanwha представили версию на базе южнокорейской AS-21, которая предназначалась для австралийского рынка. Информации о проекте немного. Известно, что мощность двигателя — 750 лошадиных сил, вооружение — автоматическая пушка калибра 30 или 40 миллиметров, десант — до восьми пехотинцев. Плюс экипаж — три человека.Наконец, Point Blank Enterprises в партнерстве с Keshik Mobile Power Systems разрабатывает "инновационный продукт с модульным и технологическим подходом к открытым системам для энергетических, информационных и физических архитектур". Подробностей нет. Проект двух небольших и малоизвестных компаний считается аутсайдером. Хотя у Point Blank Enterprises есть весомое преимущество — почти полувековой опыт производства высококлассной брони. Учитывая, что защищенность машины в приоритете, шансы на успех все же есть.Устаревший ветеранВопрос замены M2 Bradley в Сухопутных войсках США назрел давно. Машина стоит на вооружении более 40 лет — ее неоднократно модернизировали и совершенствовали. Последняя модификация M2A3/M3A3 — венец американской конструкторской школы. Все подсистемы БМП переведены в "цифру".В частности, у командира теперь — независимый прицел с тепловизором второго поколения и электронно-оптическими телесистемами. Кроме того, усилили противоосколочную защиту, а также установили современный двигатель мощностью 600 лошадиных сил. Вооружение — 25-миллиметровая пушка и противотанковые ракеты во встроенных пусковых установках.Американцы активно применяли M2 Bradley в обеих иракских кампаниях. Машины надежно прикрывали огнем пехоту. Однако брони оказалось недостаточно — нередко БМП выводили из строя гранатометами РПГ-7. Кроме того, они очень уязвимы к противотанковым управляемым ракетным комплексам.Проект OMFV — уже третья попытка Пентагона найти замену БМП M2 Bradley. Программу Future Combat Systems закрыли в 2009-м, Ground Combat Vehicle — в 2014-м.

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749888261.html

https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html

https://ria.ru/20210917/pentagon-1750624572.html

https://ria.ru/20211029/vooruzhenie-1756831198.html

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безопасность, технологии, сша, bae systems, китай, министерство обороны сша, россия