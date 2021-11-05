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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211105/obuchenie-1759810917.html
Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября
Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября - РИА Новости, 19.11.2021
Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября
Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-05T19:16
2021-11-19T14:21
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при этом в республике сохраняются введенные в конце октября ограничительные меры, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Он подчеркнул, что при этом в республике сохраняются все ограничения, введенные 26 октября, в частности под запретом остается проведение массовых мероприятий, а также деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.Он также отметил, что в последнее время в регионе растут темпы вакцинации. "На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 134,5 тысячи жителей КЧР, 125 210 человек прошли оба этапа вакцинации. Но эти темпы нам надо увеличить для достижения коллективного иммунитета", - подчеркнул Темрезов.
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общество, рашид темрезов, коронавирус в россии
19:16 05.11.2021 (обновлено: 14:21 19.11.2021)
 

Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября

© РИА Новости / Николай ХижнякУченики школы играют в шахматы в коридоре
Ученики школы играют в шахматы в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при этом в республике сохраняются введенные в конце октября ограничительные меры, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"С понедельника, 8 ноября, возобновляют учебу в очном формате школьники и студенты колледжей. Откроются детские сады. Вузы будут сочетать очно-дистанционный формат работы", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что при этом в республике сохраняются все ограничения, введенные 26 октября, в частности под запретом остается проведение массовых мероприятий, а также деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.
"Заведения общепита работают в дневное время. А попасть в гостиницы, кинотеатры, кафе и рестораны можно только по QR-кодам... и ПЦР-тестам. Сохраняется масочный режим, который мы продолжим контролировать, а также поручение о переводе 30% сотрудников на удаленную работу", - уточнил глава КЧР.
Он также отметил, что в последнее время в регионе растут темпы вакцинации. "На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 134,5 тысячи жителей КЧР, 125 210 человек прошли оба этапа вакцинации. Но эти темпы нам надо увеличить для достижения коллективного иммунитета", - подчеркнул Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид ТемрезовКоронавирус в России
 
 
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