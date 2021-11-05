19:16 05.11.2021 (обновлено: 14:21 19.11.2021)
Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября
НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при этом в республике сохраняются введенные в конце октября ограничительные меры, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"С понедельника, 8 ноября, возобновляют учебу в очном формате школьники и студенты колледжей. Откроются детские сады. Вузы будут сочетать очно-дистанционный формат работы", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что при этом в республике сохраняются все ограничения, введенные 26 октября, в частности под запретом остается проведение массовых мероприятий, а также деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.
"Заведения общепита работают в дневное время. А попасть в гостиницы, кинотеатры, кафе и рестораны можно только по QR-кодам... и ПЦР-тестам. Сохраняется масочный режим, который мы продолжим контролировать, а также поручение о переводе 30% сотрудников на удаленную работу", - уточнил глава КЧР.
Он также отметил, что в последнее время в регионе растут темпы вакцинации. "На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 134,5 тысячи жителей КЧР, 125 210 человек прошли оба этапа вакцинации. Но эти темпы нам надо увеличить для достижения коллективного иммунитета", - подчеркнул Темрезов.