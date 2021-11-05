https://ria.ru/20211105/obuchenie-1759810917.html

Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября

Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября - РИА Новости, 19.11.2021

Обучение школьников в очном формате возобновляется в КЧР с 8 ноября

Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-05T19:16

2021-11-05T19:16

2021-11-19T14:21

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Школьники и студенты колледжей в Карачаево-Черкесии с понедельника возобновляют обучение в очном режиме, студенты вузов будут учиться в смешанном формате, при этом в республике сохраняются введенные в конце октября ограничительные меры, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Он подчеркнул, что при этом в республике сохраняются все ограничения, введенные 26 октября, в частности под запретом остается проведение массовых мероприятий, а также деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.Он также отметил, что в последнее время в регионе растут темпы вакцинации. "На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 134,5 тысячи жителей КЧР, 125 210 человек прошли оба этапа вакцинации. Но эти темпы нам надо увеличить для достижения коллективного иммунитета", - подчеркнул Темрезов.

https://ria.ru/20211026/kody-1756394032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рашид темрезов, коронавирус в россии