https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html

"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках

"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021

"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках

У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T18:34

2021-11-05T18:34

2021-11-05T18:34

происшествия

семья

москва

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.Ранее стало известно, что четверо мужчин, предположительно приезжих, напали на отца с ребёнком в Новых Ватутинках. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Корреспонденту агентства удалось поговорить с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребёнком. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту РИА Новости, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и "держаться вместе".В это же время район Новых Ватутинок "прочесывала" полиция: силовики заезжали на стройки, которых в районе много, и задерживали людей, находившихся там.Изначально видео с нападением четырёх мужчин на отца с ребёнком в Новых Ватутинках появилось в социальных сетях, сообщалось, что само происшествие было накануне, 4 ноября. Спустя несколько часов столичной полицией по данному факту была начата проверка, позднее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а еще через некоторое время оно было передано в Следственный комитет.

https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html

москва

новая москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, семья, москва, новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве