https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках
У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:34
2021-11-05T18:34
2021-11-05T18:34
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.Ранее стало известно, что четверо мужчин, предположительно приезжих, напали на отца с ребёнком в Новых Ватутинках. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Корреспонденту агентства удалось поговорить с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребёнком. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту РИА Новости, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и "держаться вместе".В это же время район Новых Ватутинок "прочесывала" полиция: силовики заезжали на стройки, которых в районе много, и задерживали людей, находившихся там.Изначально видео с нападением четырёх мужчин на отца с ребёнком в Новых Ватутинках появилось в социальных сетях, сообщалось, что само происшествие было накануне, 4 ноября. Спустя несколько часов столичной полицией по данному факту была начата проверка, позднее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а еще через некоторое время оно было передано в Следственный комитет.
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происшествия, семья, москва, новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве
были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.
Ранее стало известно, что четверо мужчин, предположительно приезжих, напали на отца с ребёнком в Новых Ватутинках. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Корреспонденту агентства удалось поговорить с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребёнком. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.
По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту РИА Новости, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и "держаться вместе".
В это же время район Новых Ватутинок "прочесывала" полиция: силовики заезжали на стройки, которых в районе много, и задерживали людей, находившихся там.
Изначально видео с нападением четырёх мужчин на отца с ребёнком в Новых Ватутинках появилось в социальных сетях, сообщалось, что само происшествие было накануне, 4 ноября. Спустя несколько часов столичной полицией по данному факту была начата проверка, позднее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а еще через некоторое время оно было передано в Следственный комитет.