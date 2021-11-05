https://ria.ru/20211105/nigeriya-1757800375.html

Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии

Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии - РИА Новости, 05.11.2021

Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии

Бандиты освободили четырех сотрудников университета и их детей, ранее похищенных в столице Нигерии Абудже, сообщил ректор учебного заведения Абдул Рашид. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:35

2021-11-05T14:35

2021-11-05T14:35

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абуджа

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бандиты освободили четырех сотрудников университета и их детей, ранее похищенных в столице Нигерии Абудже, сообщил ректор учебного заведения Абдул Рашид.Неизвестные похитили их во вторник. Бандиты напали на квартал университетского кампуса, где проживают сотрудники образовательного учреждения.Он поблагодарил сотрудников службы безопасности и охраны, а также полицию и военных Нигерии за участие в операции по освобождению похищенных людей.

https://ria.ru/20211027/deti-1756577159.html

нигерия

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в мире, нигерия, абуджа