https://ria.ru/20211105/nigeriya-1757800375.html
Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии
Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии - РИА Новости, 05.11.2021
Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии
Бандиты освободили четырех сотрудников университета и их детей, ранее похищенных в столице Нигерии Абудже, сообщил ректор учебного заведения Абдул Рашид. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:35
2021-11-05T14:35
2021-11-05T14:35
в мире
нигерия
абуджа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бандиты освободили четырех сотрудников университета и их детей, ранее похищенных в столице Нигерии Абудже, сообщил ректор учебного заведения Абдул Рашид.Неизвестные похитили их во вторник. Бандиты напали на квартал университетского кампуса, где проживают сотрудники образовательного учреждения.Он поблагодарил сотрудников службы безопасности и охраны, а также полицию и военных Нигерии за участие в операции по освобождению похищенных людей.
https://ria.ru/20211027/deti-1756577159.html
нигерия
абуджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_f794e73f98f58f228b126b8970a19531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, абуджа
Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии
Бандиты освободили похищенных сотрудников университета в столице Нигерии и их детей