https://ria.ru/20211105/napavshie-1757835652.html

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга - РИА Новости, 05.11.2021

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга

Напавшие на отца с ребенком в новой Москве оказались гражданами России, причем все они, со слов одного из задержанных, являются братьями, следует из видео,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:33

2021-11-05T22:33

2021-11-05T23:52

происшествия

москва

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Напавшие на отца с ребенком в новой Москве оказались гражданами России, причем все они, со слов одного из задержанных, являются братьями, следует из видео, опубликованного ГУМВД."Братья", - сказал один из задержанных на вопрос о том, кто также принимал участие в драке. В Москву, по его словам, он приехал из Оренбурга, как и его товарищи - все они граждане России (с его слов). Он также предположил, что был задержан за драку.Еще один задержанный на видео также сознался, что был задержан за драку.

https://ria.ru/20211105/napadenie-1757832506.html

москва

новая москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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