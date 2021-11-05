https://ria.ru/20211105/napavshie-1757835652.html
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга - РИА Новости, 05.11.2021
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга
Напавшие на отца с ребенком в новой Москве оказались гражданами России, причем все они, со слов одного из задержанных, являются братьями, следует из видео,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:33
2021-11-05T22:33
2021-11-05T23:52
происшествия
москва
новая москва
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Напавшие на отца с ребенком в новой Москве оказались гражданами России, причем все они, со слов одного из задержанных, являются братьями, следует из видео, опубликованного ГУМВД."Братья", - сказал один из задержанных на вопрос о том, кто также принимал участие в драке. В Москву, по его словам, он приехал из Оренбурга, как и его товарищи - все они граждане России (с его слов). Он также предположил, что был задержан за драку.Еще один задержанный на видео также сознался, что был задержан за драку.
https://ria.ru/20211105/napadenie-1757832506.html
москва
новая москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
22:33 05.11.2021 (обновлено: 23:52 05.11.2021)
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках — уроженцы Оренбурга
В МВД сообщили, что напавшие на отца с ребенком в Новых Ватутинках — уроженцы Оренбурга