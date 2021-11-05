https://ria.ru/20211105/napadenie-1757832506.html
Участникам конфликта в Новой Москве заменят статью на более тяжкую
Участникам конфликта в Новой Москве заменят статью на более тяжкую - РИА Новости, 05.11.2021
Участникам конфликта в Новой Москве заменят статью на более тяжкую
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью "покушение на... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T21:54
2021-11-05T21:54
2021-11-05T23:30
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью "покушение на убийство", сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Отмечалось, что все участники конфликта установлены, трое задержаны, все трое - граждане России. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела."В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство", - говорится в сообщении.Бастрыкин также поручил руководству московского главка СК ходатайствовать об аресте подозреваемых."Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по Москве ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.Добавляется, что Бастрыкин поручил передать материалы дела в первое управление по расследованию особо важных дел московского главка СК. Также по его поручению будет проверена информация о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство. По данным СК, это связано с тем, что появилось информация, что у нападавших был "колюще-режущий предмет". Задержаны трое подозреваемых, все они – граждане России, четвертого ищут, его личность установлена.
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Показания задержанных после драки в Новых Ватутинках. Кадры МВД
Показания задержанных после драки в Новых Ватутинках. Кадры МВД
2021-11-05T21:54
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, александр бастрыкин, россия
21:54 05.11.2021 (обновлено: 23:30 05.11.2021)
Участникам конфликта в Новой Москве заменят статью на более тяжкую
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Ватутинках на "покушение на убийство"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью "покушение на убийство", сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Отмечалось, что все участники конфликта установлены, трое задержаны, все трое - граждане России. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.
"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство", - говорится в сообщении.
Бастрыкин также поручил руководству московского главка СК ходатайствовать об аресте подозреваемых.
"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по Москве ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
Добавляется, что Бастрыкин поручил передать материалы дела в первое управление по расследованию особо важных дел московского главка СК. Также по его поручению будет проверена информация о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре.
Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с маленьким ребенком в новой Москве
. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК
переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство. По данным СК, это связано с тем, что появилось информация, что у нападавших был "колюще-режущий предмет". Задержаны трое подозреваемых, все они – граждане России
, четвертого ищут, его личность установлена.