https://ria.ru/20211105/napadenie-1757806992.html

Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП

Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП - РИА Новости, 05.11.2021

Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП

Во время инцидента в Новых Ватутинках один из нападавших ударил ребенка по щеке. Об этом сообщил его отец. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:02

2021-11-05T16:02

2021-11-05T17:48

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во время инцидента в Новых Ватутинках один из нападавших ударил ребенка по щеке. Об этом сообщил его отец."Со слов отца, <...> у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — также сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Как указали в ведомстве, в момент нападения четырехлетний мальчик был со своим отцом и его другом.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых мужчин — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Полиция начала проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного Следственного комитета.Прокуратура контролирует ход расследования, а также соблюдение прав малолетнего.

https://ria.ru/20211105/draka-1757800683.html

https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html

новая москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве