https://ria.ru/20211105/napadenie-1757806992.html
Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП
Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП - РИА Новости, 05.11.2021
Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП
Во время инцидента в Новых Ватутинках один из нападавших ударил ребенка по щеке. Об этом сообщил его отец. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:02
2021-11-05T16:02
2021-11-05T17:48
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во время инцидента в Новых Ватутинках один из нападавших ударил ребенка по щеке. Об этом сообщил его отец."Со слов отца, <...> у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — также сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Как указали в ведомстве, в момент нападения четырехлетний мальчик был со своим отцом и его другом.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых мужчин — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Полиция начала проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного Следственного комитета.Прокуратура контролирует ход расследования, а также соблюдение прав малолетнего.
https://ria.ru/20211105/draka-1757800683.html
https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
16:02 05.11.2021 (обновлено: 17:48 05.11.2021)
Пострадавший во время нападения в Новой Москве мужчина рассказал о ЧП
Пострадавший во время ЧП в Новой Москве мужчина заявил, что его ребенка ударили
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во время инцидента в Новых Ватутинках один из нападавших ударил ребенка по щеке. Об этом сообщил его отец.
"Со слов отца, <...> у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — также сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
Как указали в ведомстве, в момент нападения четырехлетний мальчик был со своим отцом и его другом.
Ранее в интернете появилось видео нападения четверых мужчин — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Полиция начала проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного Следственного комитета.
Прокуратура контролирует ход расследования, а также соблюдение прав малолетнего.