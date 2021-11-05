https://ria.ru/20211105/napadenie-1757805732.html

На стройке в Ватутинках, где напали на отца с ребенком, задерживают рабочих

На стройке в Ватутинках, где напали на отца с ребенком, задерживают рабочих - РИА Новости, 05.11.2021

На стройке в Ватутинках, где напали на отца с ребенком, задерживают рабочих

На одной из строек в столичном районе Новые Ватутинки, где ранее четверо мужчин напали на отца с ребёнком, идут задержания, минимум трое оказались в автозаке,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:44

2021-11-05T15:44

2021-11-05T17:04

происшествия

москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

новая москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На одной из строек в столичном районе Новые Ватутинки, где ранее четверо мужчин напали на отца с ребёнком, идут задержания, минимум трое оказались в автозаке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее стало известно, что в новой Москве четверо мужчин, предположительно приезжих, напали на отца с ребёнком. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.На территории района ездит несколько автозаков полиции, корреспондент агентства видел, как из одного из них вышла группа полицейских и направилась для проверки к одной из строек. На другой стройке полицейские заводили задержанных в автобус.

https://ria.ru/20211105/draka-1757800683.html

москва

новая москва

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2021

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Задержание подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках В Новых Ватутинках во время рейда, организованного после нападения (https://t.me/rt_russian/81599) на прохожего с ребенком, полицейские задержали нескольких человек. Также сотрудники ГУ МВД проверяют документы у работников на соседних стройках. Возбуждено уголовное дело. Поиск нападавших продолжается 2021-11-05T15:44 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, новая москва