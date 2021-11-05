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Мигранты толпой набросились на москвича с ребенком
В Новой Москве четверо приезжих избили мужчину с ребенком - РИА Новости, 05.11.2021
Мигранты толпой набросились на москвича с ребенком
В Новой Москве группа из четырех молодых людей кавказской внешности напала на отца с ребенком, пишет "360". РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:49
2021-11-05T11:49
2021-11-05T17:13
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Новой Москве группа из четырех молодых людей кавказской внешности напала на отца с ребенком, пишет "360".Инцидент произошел вечером в районе Новые Ватутинки, около торгового центра.Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчины — предположительно, приезжие — набросились толпой, несмотря на предложение решить вопрос "один на один". Вскоре в конфликт вмешались прохожие. Причины драки неизвестны.В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция начала проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи просматривают записи с камер и устанавливают участников конфликта.В начале октября произошел резонансный случай избиения молодого человека в московском метро. Пьяная компания нанесла увечья мужчине, заступившемуся за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
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происшествия, новая москва
11:49 05.11.2021 (обновлено: 17:13 05.11.2021)
В Новой Москве четверо приезжих избили мужчину с ребенком
В Новых Ватутинках четверо приезжих напали на мужчину с маленьким ребенком
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В Новой Москве
группа из четырех молодых людей кавказской внешности напала на отца с ребенком, пишет "360
".
Инцидент произошел вечером в районе Новые Ватутинки, около торгового центра.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчины — предположительно, приезжие — набросились толпой, несмотря на предложение решить вопрос "один на один". Вскоре в конфликт вмешались прохожие. Причины драки неизвестны.
В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция начала проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи просматривают записи с камер и устанавливают участников конфликта.
В начале октября произошел резонансный случай избиения молодого человека в московском метро. Пьяная компания нанесла увечья мужчине, заступившемуся за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.