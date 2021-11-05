https://ria.ru/20211105/napadenie-1757787742.html

Мигранты толпой набросились на москвича с ребенком

В Новой Москве четверо приезжих избили мужчину с ребенком - РИА Новости, 05.11.2021

Мигранты толпой набросились на москвича с ребенком

В Новой Москве группа из четырех молодых людей кавказской внешности напала на отца с ребенком, пишет "360". РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:49

2021-11-05T11:49

2021-11-05T17:13

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Новой Москве группа из четырех молодых людей кавказской внешности напала на отца с ребенком, пишет "360".Инцидент произошел вечером в районе Новые Ватутинки, около торгового центра.Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчины — предположительно, приезжие — набросились толпой, несмотря на предложение решить вопрос "один на один". Вскоре в конфликт вмешались прохожие. Причины драки неизвестны.В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция начала проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи просматривают записи с камер и устанавливают участников конфликта.В начале октября произошел резонансный случай избиения молодого человека в московском метро. Пьяная компания нанесла увечья мужчине, заступившемуся за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.

https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва