https://ria.ru/20211105/moskva-1757785605.html

В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1508 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:23

2021-11-05T11:23

2021-11-05T11:23

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1508 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1508 человек. На ИВЛ находятся 725 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6024 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 624 648. Помимо этого, сообщается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757746588.html

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2021

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии