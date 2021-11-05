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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/moskva-1757785605.html
В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1508 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:23
2021-11-05T11:23
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1508 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1508 человек. На ИВЛ находятся 725 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6024 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 624 648. Помимо этого, сообщается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 05.11.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1508 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1508 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1508 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 725 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 6407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1508 человек. На ИВЛ находятся 725 человек",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6024 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 624 648. Помимо этого, сообщается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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