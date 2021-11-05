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Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку - РИА Новости, 05.11.2021

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский заявил, что уходит в отставку с поста члена кабмина по личным причинам. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:22

2021-11-05T11:22

2021-11-05T11:22

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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский заявил, что уходит в отставку с поста члена кабмина по личным причинам."По личным причинам я подал заявление об уходе с должности заместителя премьер-министра по реинтеграции. Недавние семейные события требуют моего физического присутствия практически безостановочно, что больше не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя задачам, которые принадлежат моей должности", - сообщил Кульминский в официальном заявлении, которое он передал агентству "Инфотаг".

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/gaz-1757210602.html

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