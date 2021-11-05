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Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку - РИА Новости, 05.11.2021
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский заявил, что уходит в отставку с поста члена кабмина по личным причинам. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:22
2021-11-05T11:22
2021-11-05T11:22
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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский заявил, что уходит в отставку с поста члена кабмина по личным причинам."По личным причинам я подал заявление об уходе с должности заместителя премьер-министра по реинтеграции. Недавние семейные события требуют моего физического присутствия практически безостановочно, что больше не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя задачам, которые принадлежат моей должности", - сообщил Кульминский в официальном заявлении, которое он передал агентству "Инфотаг".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции ушел в отставку по личным причинам