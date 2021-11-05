https://ria.ru/20211105/mkad-1757800172.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.11.2021
На МКАД загорелся автомобиль
Машина загорелась на внешней стороне 2 километра МКАД в районе подмосковного Реутова, движение затруднено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:34
2021-11-05T14:34
2021-11-05T14:34
происшествия
реутов
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Машина загорелась на внешней стороне 2 километра МКАД в районе подмосковного Реутова, движение затруднено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внешней стороне 2 километра МКАД в районе города Реутов загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение осуществляется по трём полосам из пяти. Дептранс призывает водителей выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20211030/avtobus-1757031028.html
реутов
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, реутов, департамент транспорта г. москвы
На МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне МКАД в районе Реутова загорелся автомобиль, движение затруднено