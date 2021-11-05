https://ria.ru/20211105/mkad-1757800172.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.11.2021

На МКАД загорелся автомобиль

Машина загорелась на внешней стороне 2 километра МКАД в районе подмосковного Реутова, движение затруднено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:34

2021-11-05T14:34

2021-11-05T14:34

происшествия

реутов

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Машина загорелась на внешней стороне 2 километра МКАД в районе подмосковного Реутова, движение затруднено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внешней стороне 2 километра МКАД в районе города Реутов загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение осуществляется по трём полосам из пяти. Дептранс призывает водителей выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20211030/avtobus-1757031028.html

реутов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, реутов, департамент транспорта г. москвы