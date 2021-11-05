https://ria.ru/20211105/mirzieev-1757786984.html

Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу

Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу - РИА Новости, 05.11.2021

Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу

Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:42

2021-11-05T11:42

2021-11-05T11:42

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

выборы президента узбекистана — 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755839663_0:108:2686:1619_1920x0_80_0_0_f6ff263b6403fb9dd89977459c672f82.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны, сообщает в пятницу пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.Президентские выборы в республике прошли 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил о победе Мирзиеева, который набрал 80,12% голосов."Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 6 ноября в 11.00 (9.00 мск) в городе Ташкенте", - говорится в сообщении на сайте палаты.В соответствии с избирательным кодексом страны, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании обеих палат парламента республики не позднее двух месяцев со дня официального объявления ЦИК результатов выборов главы государства.В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

https://ria.ru/20211105/sadikov-1757777481.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021