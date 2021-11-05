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Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу
Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу - РИА Новости, 05.11.2021
Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу
Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:42
2021-11-05T11:42
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
выборы президента узбекистана — 2021
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны, сообщает в пятницу пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.Президентские выборы в республике прошли 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил о победе Мирзиеева, который набрал 80,12% голосов."Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 6 ноября в 11.00 (9.00 мск) в городе Ташкенте", - говорится в сообщении на сайте палаты.В соответствии с избирательным кодексом страны, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании обеих палат парламента республики не позднее двух месяцев со дня официального объявления ЦИК результатов выборов главы государства.В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
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60
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021
11:42 05.11.2021
 
Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу

Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Мирзиеева состоится в субботу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 2020 год
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 2020 год - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны, сообщает в пятницу пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.
Президентские выборы в республике прошли 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил о победе Мирзиеева, который набрал 80,12% голосов.
"Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 6 ноября в 11.00 (9.00 мск) в городе Ташкенте", - говорится в сообщении на сайте палаты.
В соответствии с избирательным кодексом страны, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании обеих палат парламента республики не позднее двух месяцев со дня официального объявления ЦИК результатов выборов главы государства.
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 09:55
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В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).
Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
 
В миреУзбекистанШавкат МирзиеевВыборы президента Узбекистана — 2021
 
 
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