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Союзное государство
https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782354.html
Мезенцев рассказал о концепции миграционной политики Союзного государства
Мезенцев рассказал о концепции миграционной политики Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2021
Мезенцев рассказал о концепции миграционной политики Союзного государства
Концепция миграционной политики, принятая на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, открывает рынки труда для честных тружеников... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:56
2021-11-05T10:56
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Концепция миграционной политики, принятая на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, открывает рынки труда для честных тружеников и обеспечивает недопущение нежелательных гостей, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Концепция миграционной политики позволяет нам, прежде всего министерствам внутренних дел, пограничным службам, органам безопасности, внешнеполитическим ведомствам, сверять позицию, обеспечивать определенный контроль по недопущению нежелательных гостей на нашу территорию. Но в то же время все более раскрывать рынки труда для тех людей, кто готов вместе с нами своим честным трудом множить экономический и социальный потенциал двух стран", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, концепция соотносится с принципами готовности "быть открытыми для наших доброжелательных партнеров и в то же время поставить препоны незаконной миграции, а значит - в ряде случаев переправки на нашу территорию наркотиков и оружия".В интервью РИА Новости госсекретарь отметил, "что неизменным остается порядок, при котором паспорта граждан наших стран разные, но обеспеченность их прав на пространстве Союзного государства единое". "Будучи гражданином Белоруссии, можно приехать в любую точку РФ и устроиться на работу, не сдавая экзамены по российской истории и русскому языку. Абсолютное равноправие – как и россиянин может приехать в Беларусь учиться, повышать квалификацию, лечиться, отдыхать", - напомнил он.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
10:56 05.11.2021
 
Мезенцев рассказал о концепции миграционной политики Союзного государства

Госсек Союзного государства Мезенцев назвал преимущества концепции миграционной политики

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Концепция миграционной политики, принятая на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, открывает рынки труда для честных тружеников и обеспечивает недопущение нежелательных гостей, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Концепция миграционной политики позволяет нам, прежде всего министерствам внутренних дел, пограничным службам, органам безопасности, внешнеполитическим ведомствам, сверять позицию, обеспечивать определенный контроль по недопущению нежелательных гостей на нашу территорию. Но в то же время все более раскрывать рынки труда для тех людей, кто готов вместе с нами своим честным трудом множить экономический и социальный потенциал двух стран", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, концепция соотносится с принципами готовности "быть открытыми для наших доброжелательных партнеров и в то же время поставить препоны незаконной миграции, а значит - в ряде случаев переправки на нашу территорию наркотиков и оружия".
В интервью РИА Новости госсекретарь отметил, "что неизменным остается порядок, при котором паспорта граждан наших стран разные, но обеспеченность их прав на пространстве Союзного государства единое". "Будучи гражданином Белоруссии, можно приехать в любую точку РФ и устроиться на работу, не сдавая экзамены по российской истории и русскому языку. Абсолютное равноправие – как и россиянин может приехать в Беларусь учиться, повышать квалификацию, лечиться, отдыхать", - напомнил он.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.
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Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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