https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782066.html

Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства

Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2021

Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства

Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:54

2021-11-05T10:54

2021-11-05T10:54

союзное государство

белоруссия

нато

дмитрий мезенцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618895_0:55:3108:1804_1920x0_80_0_0_ee253782111a1dd266669b195154a227.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. В частности, они утвердили военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики двух стран."Мы видим нарастающее военно-политическое давление на Россию и Белоруссию. Сегодня военная доктрина определяет особый уровень согласованности действий министерств обороны по защите единой границы Союзного государства… Это ведь еще и важный фактор, который должны учитывать наши партнеры, которые все более придвигают инфраструктуру НАТО к российским и белорусским границам", - заявил Мезенцев в эфире "России 24".Он также назвал доктрину "вынужденным ответом на то давление, которое мы видим сегодня с Запада".По его словам, доктрина предусматривает "повышение уровня военно-технического взаимодействия и сотрудничества, предусматривает и совместные научно-исследовательские работы в оборонной сфере"."Оборонная доктрина Союзного государства есть документ, который не ведет ни к каким угрозам кому бы то ни было, но повышает высокий уровень защищенности наших территорий", - подчеркнул Мезенцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/soyuznoe-gosudarstvo-1757734407.html

https://ria.ru/20211020/doktrina-1755380712.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, нато, дмитрий мезенцев, россия