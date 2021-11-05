Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства
Мезенцев: военная доктрина Союзного государства не ведет к угрозам кому бы то ни было
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. В частности, они утвердили военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики двух стран.
"Мы видим нарастающее военно-политическое давление на Россию и Белоруссию. Сегодня военная доктрина определяет особый уровень согласованности действий министерств обороны по защите единой границы Союзного государства… Это ведь еще и важный фактор, который должны учитывать наши партнеры, которые все более придвигают инфраструктуру НАТО к российским и белорусским границам", - заявил Мезенцев в эфире "России 24".
Он также назвал доктрину "вынужденным ответом на то давление, которое мы видим сегодня с Запада".
По его словам, доктрина предусматривает "повышение уровня военно-технического взаимодействия и сотрудничества, предусматривает и совместные научно-исследовательские работы в оборонной сфере".
"Оборонная доктрина Союзного государства есть документ, который не ведет ни к каким угрозам кому бы то ни было, но повышает высокий уровень защищенности наших территорий", - подчеркнул Мезенцев.
20 октября, 13:03Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства