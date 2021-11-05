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Союзное государство
https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782066.html
Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства
Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2021
Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства
Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:54
2021-11-05T10:54
союзное государство
белоруссия
нато
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. В частности, они утвердили военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики двух стран."Мы видим нарастающее военно-политическое давление на Россию и Белоруссию. Сегодня военная доктрина определяет особый уровень согласованности действий министерств обороны по защите единой границы Союзного государства… Это ведь еще и важный фактор, который должны учитывать наши партнеры, которые все более придвигают инфраструктуру НАТО к российским и белорусским границам", - заявил Мезенцев в эфире "России 24".Он также назвал доктрину "вынужденным ответом на то давление, которое мы видим сегодня с Запада".По его словам, доктрина предусматривает "повышение уровня военно-технического взаимодействия и сотрудничества, предусматривает и совместные научно-исследовательские работы в оборонной сфере"."Оборонная доктрина Союзного государства есть документ, который не ведет ни к каким угрозам кому бы то ни было, но повышает высокий уровень защищенности наших территорий", - подчеркнул Мезенцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/soyuznoe-gosudarstvo-1757734407.html
https://ria.ru/20211020/doktrina-1755380712.html
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белоруссия, нато, дмитрий мезенцев, россия
10:54 05.11.2021
 
Мезенцев рассказал о военной доктрине Союзного государства

Мезенцев: военная доктрина Союзного государства не ведет к угрозам кому бы то ни было

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии не ведет к угрозам кому бы то ни было, это вынужденный ответ на давление Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. В частности, они утвердили военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики двух стран.
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"Мы видим нарастающее военно-политическое давление на Россию и Белоруссию. Сегодня военная доктрина определяет особый уровень согласованности действий министерств обороны по защите единой границы Союзного государства… Это ведь еще и важный фактор, который должны учитывать наши партнеры, которые все более придвигают инфраструктуру НАТО к российским и белорусским границам", - заявил Мезенцев в эфире "России 24".
Он также назвал доктрину "вынужденным ответом на то давление, которое мы видим сегодня с Запада".
По его словам, доктрина предусматривает "повышение уровня военно-технического взаимодействия и сотрудничества, предусматривает и совместные научно-исследовательские работы в оборонной сфере".
"Оборонная доктрина Союзного государства есть документ, который не ведет ни к каким угрозам кому бы то ни было, но повышает высокий уровень защищенности наших территорий", - подчеркнул Мезенцев.
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Союзное государствоБелоруссияНАТОДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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