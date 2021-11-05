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Metа запустила первую рекламную кампанию после переименования
Metа запустила первую рекламную кампанию после переименования - РИА Новости, 05.11.2021
Metа запустила первую рекламную кампанию после переименования
Основатель Facebook Марк Цукерберк опубликовал видеоролик в рамках первой рекламной кампании после переименования в Meta. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:32
2021-11-05T12:36
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технологии
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберк опубликовал видеоролик в рамках первой рекламной кампании после переименования в Meta."Первая рекламная кампания Meta: будет весело", - написал Цукерберг в Facebook.В видеоролике группа из четырех молодых людей прогуливается по музею, внезапно они слышат рык тигра и с опаской подходят к картине Анри Руссо "Нападение тигра на быка. В тропическом лесу". Хищник переводит глаза зрителей и обращается к ним с фразой: "это измерение воображения". Посетители музея озадаченно всматриваются в картину: фламинго, обезьяны, тигр, бык и другие обитатели тропического леса начинают танцевать под ритмичную музыку. Внезапно лес вырастает вокруг самих зрителей, и они начинают качаться в такт музыке. В конце ролика на экране появляется надпись "Будет весело" (This is going to be fun).Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756850361.html
https://ria.ru/20211029/meta-1756833885.html
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в мире, технологии, госдума рф, whatsapp inc., facebook, россия
12:32 05.11.2021 (обновлено: 12:36 05.11.2021)
 
Metа запустила первую рекламную кампанию после переименования

Марк Цукерберк опубликовал видео для первой рекламной кампании после переименования в Meta

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип Meta
Логотип Meta - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберк опубликовал видеоролик в рамках первой рекламной кампании после переименования в Meta.
"Первая рекламная кампания Meta: будет весело", - написал Цукерберг в Facebook.
В видеоролике группа из четырех молодых людей прогуливается по музею, внезапно они слышат рык тигра и с опаской подходят к картине Анри Руссо "Нападение тигра на быка. В тропическом лесу". Хищник переводит глаза зрителей и обращается к ним с фразой: "это измерение воображения". Посетители музея озадаченно всматриваются в картину: фламинго, обезьяны, тигр, бык и другие обитатели тропического леса начинают танцевать под ритмичную музыку. Внезапно лес вырастает вокруг самих зрителей, и они начинают качаться в такт музыке. В конце ролика на экране появляется надпись "Будет весело" (This is going to be fun).
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
29 октября, 13:34
Цукерберг выложил фото на фоне вывески с надписью и символом Meta
Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.
Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:41
Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США
 
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