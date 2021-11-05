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Роспотребнадзор опечатал магазины "Магнит" на севере Москвы

Роспотребнадзор опечатал магазины "Магнит" на севере Москвы - РИА Новости, 05.11.2021

Роспотребнадзор опечатал магазины "Магнит" на севере Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало магазины "Магнит" в Северном административном округе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:26

2021-11-05T17:26

2021-11-05T17:26

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало магазины "Магнит" в Северном административном округе, сообщается на сайте ведомства.Среди нарушений выявлено отсутствие запаса средств индивидуальной защиты, отсутствие контроля за ношением защитных масок среди покупателей, а также в магазинах не обеспечено обеззараживание воздуха."При проведении осмотра помещений магазинов "Магнит" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований... В Северном административном округе возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и руководство АО "Тандер" было официально уведомлено о явке 5 ноября 2021 года для составления протоколов об административном правонарушении о временном запрете деятельности с последующим опечатыванием помещений магазинов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы за нарушение COVID-мер. Отмечалось, что в отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности.

https://ria.ru/20211103/peterburg-1757552763.html

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