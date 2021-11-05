https://ria.ru/20211105/krym-1757792583.html

В Крыму отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Крыму отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

В Крыму отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:46

2021-11-05T12:46

2021-11-05T12:55

распространение коронавируса

общество

республика крым

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября."Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов призвал крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией.

https://ria.ru/20211105/yakutiya-1757791971.html

республика крым

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общество, республика крым, коронавирус в россии