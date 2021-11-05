https://ria.ru/20211105/krushenie-1757773481.html

В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки девяти погибших

В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки девяти погибших - РИА Новости, 05.11.2021

В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки девяти погибших

Спасатели обнаружили в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском останки всех девяти погибших, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:25

2021-11-05T08:25

2021-11-05T10:24

происшествия

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском останки всех девяти погибших, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших", — сказал собеседник агентства.Ранее также нашли два бортовых самописца.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Он упал в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, спасатели обнаружили воздушное судно горевшим.Установлено, что на борту находились девять человек. По уточненным данным, погибли пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и два — Украины.Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Они рассматривают три версии причин ЧП: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/an-12-1757701037.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/an-12-1757674850.html

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происшествия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), чукотка