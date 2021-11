Ученые нашли способ защититься от тяжелой формы COVID-19

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757820211.html

Найден способ защититься от тяжелой формы COVID-19

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь, выяснила международная группа ученых. Об этом пишет The Telegraph.К таким выводам ученые пришли в результате 12 клинических испытаний. Выяснилось, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо."Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", — рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.В публикации отмечается, что один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах, поэтому оправданно внутривенное введение вещества. Кроме того, оказалось, что у 70-80% пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.Соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.Также выяснилось, что уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.В то же время ученые подчеркнули, что результаты исследования не означают, что найдена панацея при лечении от коронавируса: необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

