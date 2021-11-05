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Найден способ защититься от тяжелой формы COVID-19
Ученые нашли способ защититься от тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
Найден способ защититься от тяжелой формы COVID-19
Введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь, выяснила международная группа ученых. Об этом пишет The... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T19:15
2021-11-05T20:41
распространение коронавируса
ухань
новая зеландия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь, выяснила международная группа ученых. Об этом пишет The Telegraph.К таким выводам ученые пришли в результате 12 клинических испытаний. Выяснилось, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо."Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", — рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.В публикации отмечается, что один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах, поэтому оправданно внутривенное введение вещества. Кроме того, оказалось, что у 70-80% пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.Соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.Также выяснилось, что уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.В то же время ученые подчеркнули, что результаты исследования не означают, что найдена панацея при лечении от коронавируса: необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html
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ухань, новая зеландия, коронавирус covid-19
19:15 05.11.2021 (обновлено: 20:41 05.11.2021)
 
Ученые нашли способ защититься от тяжелой формы COVID-19

The Telegraph: внутривенное введение витамина C защищает от тяжелой формы COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь, выяснила международная группа ученых. Об этом пишет The Telegraph.
К таким выводам ученые пришли в результате 12 клинических испытаний. Выяснилось, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.
В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.
"Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", — рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.
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В публикации отмечается, что один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах, поэтому оправданно внутривенное введение вещества. Кроме того, оказалось, что у 70-80% пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.
Соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.
Также выяснилось, что уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.
В то же время ученые подчеркнули, что результаты исследования не означают, что найдена панацея при лечении от коронавируса: необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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