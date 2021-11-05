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В Ненецком округе не будут продлевать нерабочие дни
В Ненецком округе не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021
В Ненецком округе не будут продлевать нерабочие дни
Власти Ненецкого округа приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства округа в пятницу. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:38
2021-11-05T16:51
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МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства округа в пятницу."В Ненецком автономном округе нерабочие дни продлены не будут. С 8 ноября организации всех сфер жизнедеятельности НАО начнут работать в обычном режиме с учётом антикоронавирусных ограничений, действующих в регионе, - обязательного масочного режима, системы QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нерабочий период в округе закрыты детские сады, на дистанционный режим работы переведены средние профессиональные учреждения и организации дополнительного образования, в онлайн-формат перешла сфера культуры.При этом функционируют салоны красоты, детские игровые комнаты, места общественного питания (работа приостанавливается только в ночное время), фитнес-центры и другие организации. Посетить их можно при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании, отрицательного ПЦР-теста, исключение составляют организации, оказывающие индивидуальные бытовые услуги. Без ограничений в регионе работает сфера торговли, но при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции."По указу президента субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции и установлением нерабочих дней, региональные власти предусмотрят меры поддержки", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, ненецкий автономный округ
16:38 05.11.2021 (обновлено: 16:51 05.11.2021)
 
В Ненецком округе не будут продлевать нерабочие дни

Власти Ненецкого округа приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства округа в пятницу.
Ненецком автономном округе нерабочие дни продлены не будут. С 8 ноября организации всех сфер жизнедеятельности НАО начнут работать в обычном режиме с учётом антикоронавирусных ограничений, действующих в регионе, - обязательного масочного режима, системы QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в нерабочий период в округе закрыты детские сады, на дистанционный режим работы переведены средние профессиональные учреждения и организации дополнительного образования, в онлайн-формат перешла сфера культуры.
При этом функционируют салоны красоты, детские игровые комнаты, места общественного питания (работа приостанавливается только в ночное время), фитнес-центры и другие организации. Посетить их можно при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании, отрицательного ПЦР-теста, исключение составляют организации, оказывающие индивидуальные бытовые услуги. Без ограничений в регионе работает сфера торговли, но при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
"По указу президента субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции и установлением нерабочих дней, региональные власти предусмотрят меры поддержки", - добавили в пресс-службе.

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