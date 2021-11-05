Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757808210.html
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германии предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:26
2021-11-05T17:07
распространение коронавируса
в мире
германия
здоровье - общество
коронавирусы
йенс шпан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_61979b7fec98314dc6a3b7251c937b8a.jpg
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германии предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса.В Германии в настоящее время отмечается самая высокая официально выявляемая заболеваемость за все время пандемии, но поскольку две трети населения полностью привиты - новых ограничений на национальном масштабе в стране пока не вводят. При этом власти призывают граждан соблюдать сохраняющиеся требования соблюдения дистанции и ношения масок в определенных местах."Сейчас четвертая волна развивается в полную мощь, она серьезно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы", - заявил Шпан на пресс-конференции по итогам совещания министров здравоохранения регионов ФРГ.По его словам, "появились первые регионы, в которых пациентов приходится перевозить из одного места в другое, потому что палаты интенсивной терапии заполнены". Он отметил, что в среднем 0,8-1% новых инфицированных в течение 10-14 дней оказываются в палатах интенсивной терапии. "Если сегодня у нас почти 40 тысяч новых инфицированных, то через несколько дней 350-400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что еще несколько недель будет очень сложно", - заявил Шпан.В связи с этим министры здравоохранения договорились строже контролировать соблюдение мер безопасности, в частности, более внимательно контролировать наличие сертификатов о вакцинации, перенесенном COVID-19 или подтверждение негативного теста. Также для домов престарелых и аналогичных заведений вновь будут введены требования регулярного тестирования сотрудников и посетителей, а самим постояльцам продолжат делать повторные прививки.Также Шпан сообщил, что министры договорились делать повторные прививки всем желающим. При этом для того, чтобы сделать такую прививку, необходимо, чтобы с момента первой вакцинации прошло полгода.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6f6c6b9cb74ff0ecb0941377c7a28f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, здоровье - общество, коронавирусы, йенс шпан, коронавирус covid-19
16:26 05.11.2021 (обновлено: 17:07 05.11.2021)
 
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса

Минздрав Германии ожидает, что предстоящие недели будут сложными из-за коронавируса

© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германии предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса.
В Германии в настоящее время отмечается самая высокая официально выявляемая заболеваемость за все время пандемии, но поскольку две трети населения полностью привиты - новых ограничений на национальном масштабе в стране пока не вводят. При этом власти призывают граждан соблюдать сохраняющиеся требования соблюдения дистанции и ношения масок в определенных местах.
"Сейчас четвертая волна развивается в полную мощь, она серьезно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы", - заявил Шпан на пресс-конференции по итогам совещания министров здравоохранения регионов ФРГ.
По его словам, "появились первые регионы, в которых пациентов приходится перевозить из одного места в другое, потому что палаты интенсивной терапии заполнены". Он отметил, что в среднем 0,8-1% новых инфицированных в течение 10-14 дней оказываются в палатах интенсивной терапии. "Если сегодня у нас почти 40 тысяч новых инфицированных, то через несколько дней 350-400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что еще несколько недель будет очень сложно", - заявил Шпан.
Врач у окна в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 15:09Распространение коронавируса
ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю
В связи с этим министры здравоохранения договорились строже контролировать соблюдение мер безопасности, в частности, более внимательно контролировать наличие сертификатов о вакцинации, перенесенном COVID-19 или подтверждение негативного теста. Также для домов престарелых и аналогичных заведений вновь будут введены требования регулярного тестирования сотрудников и посетителей, а самим постояльцам продолжат делать повторные прививки.
Также Шпан сообщил, что министры договорились делать повторные прививки всем желающим. При этом для того, чтобы сделать такую прививку, необходимо, чтобы с момента первой вакцинации прошло полгода.
 
Распространение коронавирусаВ миреГерманияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЙенс ШпанКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
01:16Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Лента новостейМолния
Роспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля СиналоаПопулярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе