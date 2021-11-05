https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757808210.html
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германии предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:26
2021-11-05T16:26
2021-11-05T17:07
распространение коронавируса
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германия
здоровье - общество
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йенс шпан
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германии предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса.В Германии в настоящее время отмечается самая высокая официально выявляемая заболеваемость за все время пандемии, но поскольку две трети населения полностью привиты - новых ограничений на национальном масштабе в стране пока не вводят. При этом власти призывают граждан соблюдать сохраняющиеся требования соблюдения дистанции и ношения масок в определенных местах."Сейчас четвертая волна развивается в полную мощь, она серьезно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы", - заявил Шпан на пресс-конференции по итогам совещания министров здравоохранения регионов ФРГ.По его словам, "появились первые регионы, в которых пациентов приходится перевозить из одного места в другое, потому что палаты интенсивной терапии заполнены". Он отметил, что в среднем 0,8-1% новых инфицированных в течение 10-14 дней оказываются в палатах интенсивной терапии. "Если сегодня у нас почти 40 тысяч новых инфицированных, то через несколько дней 350-400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что еще несколько недель будет очень сложно", - заявил Шпан.В связи с этим министры здравоохранения договорились строже контролировать соблюдение мер безопасности, в частности, более внимательно контролировать наличие сертификатов о вакцинации, перенесенном COVID-19 или подтверждение негативного теста. Также для домов престарелых и аналогичных заведений вновь будут введены требования регулярного тестирования сотрудников и посетителей, а самим постояльцам продолжат делать повторные прививки.Также Шпан сообщил, что министры договорились делать повторные прививки всем желающим. При этом для того, чтобы сделать такую прививку, необходимо, чтобы с момента первой вакцинации прошло полгода.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
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РИА Новости
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в мире, германия, здоровье - общество, коронавирусы, йенс шпан, коронавирус covid-19
16:26 05.11.2021 (обновлено: 17:07 05.11.2021)
Германии предсказали "сложные" недели из-за коронавируса
Минздрав Германии ожидает, что предстоящие недели будут сложными из-за коронавируса
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости.
И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан
заявил, что Германии
предстоят сложные недели из-за ситуации с распространением коронавируса
.
В Германии в настоящее время отмечается самая высокая официально выявляемая заболеваемость за все время пандемии, но поскольку две трети населения полностью привиты - новых ограничений на национальном масштабе в стране пока не вводят. При этом власти призывают граждан соблюдать сохраняющиеся требования соблюдения дистанции и ношения масок в определенных местах.
"Сейчас четвертая волна развивается в полную мощь, она серьезно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы", - заявил Шпан на пресс-конференции по итогам совещания министров здравоохранения регионов ФРГ.
По его словам, "появились первые регионы, в которых пациентов приходится перевозить из одного места в другое, потому что палаты интенсивной терапии заполнены". Он отметил, что в среднем 0,8-1% новых инфицированных в течение 10-14 дней оказываются в палатах интенсивной терапии. "Если сегодня у нас почти 40 тысяч новых инфицированных, то через несколько дней 350-400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что еще несколько недель будет очень сложно", - заявил Шпан.
В связи с этим министры здравоохранения договорились строже контролировать соблюдение мер безопасности, в частности, более внимательно контролировать наличие сертификатов о вакцинации, перенесенном COVID-19 или подтверждение негативного теста. Также для домов престарелых и аналогичных заведений вновь будут введены требования регулярного тестирования сотрудников и посетителей, а самим постояльцам продолжат делать повторные прививки.
Также Шпан сообщил, что министры договорились делать повторные прививки всем желающим. При этом для того, чтобы сделать такую прививку, необходимо, чтобы с момента первой вакцинации прошло полгода.