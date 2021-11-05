https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757786145.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64% - РИА Новости, 05.11.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:27

2021-11-05T11:27

2021-11-05T11:27

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755952487_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_05c64113782202f4338e297ad29dd112.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет 64%", — сообщается на сайте в разделе о столице.

https://ria.ru/20211105/immunitet-1757783001.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19