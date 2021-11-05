https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757786145.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64% - РИА Новости, 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:27
2021-11-05T11:27
2021-11-05T11:27
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет 64%", — сообщается на сайте в разделе о столице.
https://ria.ru/20211105/immunitet-1757783001.html
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общество, москва, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 64%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на 5 ноября составил 64%