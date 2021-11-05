https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

Китай призвал США прекратить манипуляции вокруг происхождения коронавируса

Китай призвал США прекратить манипуляции вокруг происхождения коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021

Китай призвал США прекратить манипуляции вокруг происхождения коронавируса

Китай призывает США прекратить политические манипуляции вокруг темы происхождения COVID-19 и самим проявить больше прозрачности в этом вопросе, заявил на... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:45

2021-11-05T10:45

2021-11-05T11:17

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593094690_0:293:3043:2005_1920x0_80_0_0_15a73f9831aec592ee0e2a05bd9ee4a6.jpg

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай призывает США прекратить политические манипуляции вокруг темы происхождения COVID-19 и самим проявить больше прозрачности в этом вопросе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе. По ее словам, в Вашингтоне считают очень важным установить правду в этом вопросе."Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплоченности в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путем", - заявил дипломат.Он выразил надежду, что США смогут продемонстрировать прозрачность, как это сделал Китай, как можно скорее начнут сотрудничество в области исследований происхождения COVID-19 с компетентными организациями, своевременно отреагируют на обоснованные опасения международного сообщества по поводу источника вируса в США, а также откроют биологическую лабораторию в Форт-Детрике для проведения там совместных с ВОЗ исследований.На минувшей неделе США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован. МИД КНР в ответ заявил, что доклад политизирован, в нем нет научности и достоверности, Вашингтон одержим политическими манипуляциями, что может только навредить глобальной борьбе с COVID-19.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

https://ria.ru/20211104/evropa-1757718359.html

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757757983.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, коронавирус covid-19