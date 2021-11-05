https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757772963.html

Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками

Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками - РИА Новости, 05.11.2021

Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками

Среди решивших уволиться из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса сотрудников скорой помощи в Еврейской АО - восемь фельдшеров и пять медсестер из... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:20

2021-11-05T08:20

2021-11-05T08:30

распространение коронавируса

общество

облучье

облученский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Среди решивших уволиться из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса сотрудников скорой помощи в Еврейской АО - восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные - уборщицы и водители, всего 26 человек, при этом освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться - это их законное право, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики губернатора и правительства Еврейской АО.Из-за нежелания сделать прививку от коронавируса, согласно постановления Роспотребнадзора ЕАО (первую дозу - до 15 ноября, вторую - до 15 декабря), коллектив двух филиалов "скорой" Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся."Законное право работника – освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от COVID-19. Во всех отделениях ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" привиты 90% сотрудников. Ни о каких "27 врачах в Облучье" не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад – из Облучья и Пашково. Это 8 фельдшеров, 5 медсестер. Остальные – уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего – 26 человек", - сообщили в пресс-службе.Сотрудник аппарата губернатора отметила, что главврач высказал исчерпывающее мнение по сложившейся ситуации.В районной прокуратуре РИА Новости ранее подтвердили наличие заявлений от работников СМП, при этом фактов к понуждению сотрудников "скоро" вакцинироваться не установлено. В региональном департаменте здравоохранения ситуацию никак не комментируют.Ранее водитель медучреждения в городе Облучье, депутат собрания депутатов Облученского района Иван Краснослободцев сообщил РИА Новости, что 4 ноября медработников собирали в актовом зале больницы на предмет соблюдения их прав, на встрече присутствовала помощник прокурора Облученского района Екатерина Старостина. "На этом собрании и выяснилось, что заявлений 27: из двух филиалов скорой - из Облучья и Пашково. Заявления были отправлены еще 1 ноября, а Коган (Владислав, главврач) заявил только об Облученском филиале, о 15 работниках", - отметил он.По словам собеседника агентства, главврач собирал коллектив в последний раз 25 октября. На этой встрече в Облучье он рассказал о распоряжении Роспотребнадзора и о необходимости привиться.Сотрудник медучреждения утверждает, что они не агитируют против вакцинации, а насчёт написания заявления на увольнения никто не сговаривался."Не знаю, что дальше будет", - заключил Краснослободцев.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757768082.html

https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html

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облученский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, облучье, облученский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии