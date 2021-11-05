https://ria.ru/20211105/konflikt-1757836739.html

Видео с участникам в конфликте в Новых Ватутинках

МВД опубликовало видео с участниками конфликта в Новых Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021

Видео с участникам в конфликте в Новых Ватутинках

Управление МВД по Москве показало видео с участниками резонансного конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:48

2021-11-05T22:48

2021-11-05T22:54

происшествия

москва

александр бастрыкин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Управление МВД по Москве показало видео с участниками резонансного конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки.На опубликованных кадрах напавшие на отца и сына рассказали о произошедшем.По словам одного из мужчин, его задержали за драку. Вместе с ним в конфликте принимали участие и его братья.Александр, на которого злоумышленники напали на улице, заявил, что конфликт начался с того, что нападавшие "на ровном месте" задели его товарища."Потом был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке", — продолжил пострадавший.Он рассказал, что попытался защитить сына, началась словесная перепалка, после чего один из преступников достал нож и начал им размахивать."Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они — от него, я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой", — добавил он.По словам мужчины, драка началась на улице, где он пересекся со злоумышленниками. Потерпевший попытался заслонить сына, после чего на него напали."Просто без разговоров начали бить меня", — подытожил мужчина.Знакомый потерпевшего рассказал, что попытался привлечь внимание и позвать на помощь прохожих."Я понимал, что я не справлюсь один с четырьмя точно. Они еще все прыгают на меня, ногами бьют", — рассказал он.По словам мужчины, пострадавший просил злоумышленников драться один на один, но те нападали группой."Я больше всего боялся из-за ножей, потому что в первой перепалке он раза три промахнулся просто", — признался участник конфликта.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента.

https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html

https://ria.ru/20211105/napadenie-1757805732.html

https://ria.ru/20211105/grazhdanstvo-1757831392.html

https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html

москва

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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