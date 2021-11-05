https://ria.ru/20211105/khischenie-1757839511.html
Главе СК доложат о деле о хищениях с участием экс-замглавы Минэнерго
Главе СК доложат о деле о хищениях с участием экс-замглавы Минэнерго - РИА Новости, 05.11.2021
Главе СК доложат о деле о хищениях с участием экс-замглавы Минэнерго
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о хищении бюджетных средств средств, к которому причастен... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:39
2021-11-05T23:39
2021-11-05T23:44
происшествия
александр бастрыкин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
следственный комитет россии (ск рф)
хищение
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о хищении бюджетных средств средств, к которому причастен бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, сообщается на сайте СК.Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению следствия, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", он организовал хищение "не менее 603 миллионов рублей", выделенных Минэнерго для создания информационной системы."Бастрыкин в связи с появлением публикаций поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных "Российскому энергетическому агентству" Минэнерго России, к которому причастен бывший директор ФГБУ "РЭА" Анатолий Тихонов", - говорится в сообщении.
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происшествия, александр бастрыкин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), следственный комитет россии (ск рф), хищение, россия
23:39 05.11.2021 (обновлено: 23:44 05.11.2021)
Главе СК доложат о деле о хищениях с участием экс-замглавы Минэнерго
Главе СК Бастрыкину доложат о деле о хищении средств с участием экс-замглавы Минэнерго