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Появились первые подробности о драке москвича с мигрантами в Новых Ватутинках
Начало конфликта мужчины с приезжими в Новой Москве попало на видео - РИА Новости, 05.11.2021
Появились первые подробности о драке москвича с мигрантами в Новых Ватутинках
Московская прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта между группой молодых людей с мужчиной в районе Новые Ватутинки. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:08
2021-11-05T13:08
2021-11-05T17:13
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта между группой молодых людей с мужчиной в районе Новые Ватутинки.На кадрах видно, как четверо, предположительно, приезжих переходят дорогу. Навстречу им идут двое мужчин, у одного из которых на плечах сидит ребенок. Через несколько секунд толпа разворачивается и начинает бежать за ними.Инцидент произошел вчера вечером. Что стало причиной — пока не известно.В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция проводит проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного СК.В то же время СМИ пишут, что в Новых Ватутинках сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в поисках подозреваемых.
https://ria.ru/20211105/napadenie-1757798456.html
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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новая москва
13:08 05.11.2021 (обновлено: 17:13 05.11.2021)
Начало конфликта мужчины с приезжими в Новой Москве попало на видео
Прокуратура показало видео начала конфликта в Ватутинках, где приезжие напали на мужчину
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта между группой молодых людей с мужчиной в районе Новые Ватутинки.
На кадрах видно, как четверо, предположительно, приезжих переходят дорогу. Навстречу им идут двое мужчин, у одного из которых на плечах сидит ребенок. Через несколько секунд толпа разворачивается и начинает бежать за ними.
Инцидент произошел вчера вечером. Что стало причиной — пока не известно.
В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция проводит проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного СК.
В то же время СМИ пишут, что в Новых Ватутинках сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в поисках подозреваемых.