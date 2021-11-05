https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

Появились первые подробности о драке москвича с мигрантами в Новых Ватутинках

Начало конфликта мужчины с приезжими в Новой Москве попало на видео - РИА Новости, 05.11.2021

Появились первые подробности о драке москвича с мигрантами в Новых Ватутинках

Московская прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта между группой молодых людей с мужчиной в районе Новые Ватутинки. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:08

2021-11-05T13:08

2021-11-05T17:13

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено начало конфликта между группой молодых людей с мужчиной в районе Новые Ватутинки.На кадрах видно, как четверо, предположительно, приезжих переходят дорогу. Навстречу им идут двое мужчин, у одного из которых на плечах сидит ребенок. Через несколько секунд толпа разворачивается и начинает бежать за ними.Инцидент произошел вчера вечером. Что стало причиной — пока не известно.В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости заявили, что полиция проводит проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного СК.В то же время СМИ пишут, что в Новых Ватутинках сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в поисках подозреваемых.

https://ria.ru/20211105/napadenie-1757798456.html

новая москва

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2021

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T13:08 true PT0M31S

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происшествия, новая москва