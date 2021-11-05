https://ria.ru/20211105/immunitet-1757787121.html
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов - РИА Новости, 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 67%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:43
2021-11-05T11:43
2021-11-05T11:43
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московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 67%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф."По состоянию на 5 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 006 021, полная вакцинация - 3 871 998, коллективный иммунитет - 67% ", - сообщается на сайте в разделе "Московская область".
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757777652.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов
Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов