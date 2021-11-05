https://ria.ru/20211105/grazhdanstvo-1757831392.html

Все задержанные по делу о конфликте в Новой Москве — граждане России

Все задержанные по делу о конфликте в Новой Москве — граждане России - РИА Новости, 05.11.2021

Все задержанные по делу о конфликте в Новой Москве — граждане России

Все задержанные по делу о конфликте в Новых Ватутинках — россияне, заявили в МВД. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T21:38

2021-11-05T21:38

2021-11-05T23:50

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Все задержанные по делу о конфликте в Новых Ватутинках — россияне, заявили в МВД."Трое из четырех подозреваемых — граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения — задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел", — говорится в сообщении.Местонахождение еще одного устанавливают, добавили в ведомстве.Со слов одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.

https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html

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россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Показания задержанных после драки в Новых Ватутинках. Кадры МВД Показания задержанных после драки в Новых Ватутинках. Кадры МВД 2021-11-05T21:38 true PT2M37S

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T21:38 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)