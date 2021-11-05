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Московское правительство выделило деньги на гранты для анимационных студий
Московское правительство выделило деньги на гранты для анимационных студий - РИА Новости, 05.11.2021
Московское правительство выделило деньги на гранты для анимационных студий
Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, на эти цели выделено 10 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:51
2021-11-05T12:25
общество
москва
наталья сергунина
новости культуры
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, на эти цели выделено 10 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что претендовать на выплаты смогут компании-авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок продлится с 8 ноября по 10 декабря включительно."Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты - от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Она также напомнила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала года. В октябре были определены 14 получателей грантов, им будет выделено около 84 миллионов рублей.Добавляется, что сумма гранта будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором участвовала компания. В перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру. Они распределены по трем категориям по уровню престижности. Еще один критерий определения размера гранта - полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.Уточняется, что полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.
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общество, москва, наталья сергунина, новости культуры
09:51 05.11.2021 (обновлено: 12:25 05.11.2021)
 
Московское правительство выделило деньги на гранты для анимационных студий

Московское правительство выделило десять миллионов рублей на гранты анимационным студиям

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, на эти цели выделено 10 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что претендовать на выплаты смогут компании-авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок продлится с 8 ноября по 10 декабря включительно.
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"Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты - от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она также напомнила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала года. В октябре были определены 14 получателей грантов, им будет выделено около 84 миллионов рублей.
Добавляется, что сумма гранта будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором участвовала компания. В перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру. Они распределены по трем категориям по уровню престижности. Еще один критерий определения размера гранта - полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.
"Этот грант - от самой идеи до механизма расчета его суммы - разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Уточняется, что полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.
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