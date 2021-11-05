https://ria.ru/20211105/gornyaki-1757806460.html

Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике

Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике - РИА Новости, 05.11.2021

Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике

Всех горняков Таштагольского рудника, где произошло задымление, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ЕВРАЗ. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:57

2021-11-05T15:57

2021-11-05T16:03

кемеровская область

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/30/1548543008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_066cf022e2312ef931d8db8fd65198d4.jpg

КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Всех горняков Таштагольского рудника, где произошло задымление, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ЕВРАЗ.На Таштагольском руднике ранее произошло задымление, пострадавших нет, эвакуируют порядка 200 горняков, очаг задымления ликвидирован."Людей всех вывели. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ЕВРАЗА.

https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, россия, происшествия