https://ria.ru/20211105/gornyaki-1757806460.html
Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике
Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике - РИА Новости, 05.11.2021
Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике
Всех горняков Таштагольского рудника, где произошло задымление, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ЕВРАЗ. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:57
2021-11-05T15:57
2021-11-05T16:03
кемеровская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/30/1548543008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_066cf022e2312ef931d8db8fd65198d4.jpg
КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Всех горняков Таштагольского рудника, где произошло задымление, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ЕВРАЗ.На Таштагольском руднике ранее произошло задымление, пострадавших нет, эвакуируют порядка 200 горняков, очаг задымления ликвидирован."Людей всех вывели. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ЕВРАЗА.
https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/30/1548543008_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_707ff7273fd5fcffb376fbaf12d4820b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, россия, происшествия
15:57 05.11.2021 (обновлено: 16:03 05.11.2021)
Горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике
ЕВРАЗ: всех горняков вывели на поверхность после задымления на Таштагольском руднике