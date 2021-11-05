https://ria.ru/20211105/golikova-1757794149.html

Голикова подчеркнула важность проверки QR-кодов там, где они введены

Голикова подчеркнула важность проверки QR-кодов там, где они введены - РИА Новости, 05.11.2021

Голикова подчеркнула важность проверки QR-кодов там, где они введены

Важно проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:05

2021-11-05T13:05

2021-11-05T13:05

распространение коронавируса

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татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Важно проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211105/kod-1757771805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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