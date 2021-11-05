https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

Окончание пандемии зависит от вакцинации, заявила Голикова

Окончание пандемии зависит от вакцинации, заявила Голикова - РИА Новости, 05.11.2021

Окончание пандемии зависит от вакцинации, заявила Голикова

Сроки окончания пандемии в РФ зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:03

2021-11-05T13:03

2021-11-05T13:03

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сроки окончания пандемии в РФ зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

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2021

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