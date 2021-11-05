https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 05.11.2021

Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:02

2021-11-05T13:02

2021-11-05T23:26

распространение коронавируса

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — уточнила она.Почти повсеместно власти ввели QR-коды. По словам чиновницы, важно, чтобы "на местах" досконально проверяли их подлинность. Окончание эпидемии она связала с темпами иммунизации.Согласно тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, цвет региона определяется по пяти критериям: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата, зеленый цвет — ниже 30 случаев при достижении четырех остальных целевых показателей.За сутки в стране зафиксировали 40 375 новых случаев COVID-19. Общее число перенесших инфекцию достигло 8,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757777652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии