13:02 05.11.2021 (обновлено: 23:26 05.11.2021)
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в десяти регионах России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — уточнила она.
Почти повсеместно власти ввели QR-коды. По словам чиновницы, важно, чтобы "на местах" досконально проверяли их подлинность. Окончание эпидемии она связала с темпами иммунизации.
"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — приводит оперштаб слова Голиковой.
Согласно тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, цвет региона определяется по пяти критериям: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата, зеленый цвет — ниже 30 случаев при достижении четырех остальных целевых показателей.
За сутки в стране зафиксировали 40 375 новых случаев COVID-19. Общее число перенесших инфекцию достигло 8,7 миллиона человек.