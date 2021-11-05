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В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"
В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.11.2021
В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"
Запуск газопровода "Северный поток — 2" направит европейский газовый рынок в "правильное русло", но сложно сказать, полностью ли это изменит картину, отмечает... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:13
2021-11-05T19:03
экономика
в мире
европа
северный поток — 2
uniper
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" направит европейский газовый рынок в "правильное русло", но сложно сказать, полностью ли это изменит картину, отмечает финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела."Запуск "Северного потока — 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло, &lt;…&gt; однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения", — сказала она во время пресс-конференции.Также она подчеркнула, что на рынок влияют поставки в Европу сжиженного природного газа, которые за первые три квартала года сократились.
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экономика, в мире, европа, северный поток — 2, uniper, россия
12:13 05.11.2021 (обновлено: 19:03 05.11.2021)
 
В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"

Финдиректор Uniper Туомела оценила последствия запуска "Северного потока — 2" для Европы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 5 ноя РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" направит европейский газовый рынок в "правильное русло", но сложно сказать, полностью ли это изменит картину, отмечает финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела.
"Запуск "Северного потока — 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло, <…> однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения", — сказала она во время пресс-конференции.
Также она подчеркнула, что на рынок влияют поставки в Европу сжиженного природного газа, которые за первые три квартала года сократились.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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