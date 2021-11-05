https://ria.ru/20211105/gazoprovod-1757790367.html

В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"

В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.11.2021

В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"

Запуск газопровода "Северный поток — 2" направит европейский газовый рынок в "правильное русло", но сложно сказать, полностью ли это изменит картину, отмечает... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:13

2021-11-05T12:13

2021-11-05T19:03

экономика

в мире

европа

северный поток — 2

uniper

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" направит европейский газовый рынок в "правильное русло", но сложно сказать, полностью ли это изменит картину, отмечает финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела."Запуск "Северного потока — 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло, <…> однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения", — сказала она во время пресс-конференции.Также она подчеркнула, что на рынок влияют поставки в Европу сжиженного природного газа, которые за первые три квартала года сократились.

https://ria.ru/20211104/gaz-1757666739.html

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экономика, в мире, европа, северный поток — 2, uniper, россия