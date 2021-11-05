https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html

Во Франции поезд сбил группу мигрантов

Во Франции поезд сбил группу мигрантов - РИА Новости, 05.11.2021

Во Франции поезд сбил группу мигрантов

Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:21

2021-11-05T12:21

2021-11-05T12:21

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.Авария произошла вечером в четверг."Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - написал Дерсен в своем Twitter-аккаунте.Он заявил телеканалу BFMTV, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.

https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html

https://ria.ru/20210604/poezd-1735541967.html

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