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Во Франции поезд сбил группу мигрантов
Во Франции поезд сбил группу мигрантов - РИА Новости, 05.11.2021
Во Франции поезд сбил группу мигрантов
Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:21
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в мире
франция
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.Авария произошла вечером в четверг."Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - написал Дерсен в своем Twitter-аккаунте.Он заявил телеканалу BFMTV, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.
https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html
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в мире, франция
12:21 05.11.2021
 
Во Франции поезд сбил группу мигрантов

Во Франции поезд сбил группу мигрантов, один человек погиб, трое пострадали

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.
Авария произошла вечером в четверг.
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"Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - написал Дерсен в своем Twitter-аккаунте.
Он заявил телеканалу BFMTV, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.
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