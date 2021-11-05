https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html
Во Франции поезд сбил группу мигрантов
Во Франции поезд сбил группу мигрантов - РИА Новости, 05.11.2021
Во Франции поезд сбил группу мигрантов
Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:21
2021-11-05T12:21
2021-11-05T12:21
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.Авария произошла вечером в четверг."Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - написал Дерсен в своем Twitter-аккаунте.Он заявил телеканалу BFMTV, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.
https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html
https://ria.ru/20210604/poezd-1735541967.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции поезд сбил группу мигрантов
Во Франции поезд сбил группу мигрантов, один человек погиб, трое пострадали
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.
Авария произошла вечером в четверг.
"Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - написал Дерсен в своем Twitter-аккаунте.
Он заявил телеканалу BFMTV
, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.