https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:13
2021-11-05T15:13
2021-11-05T15:55
в мире
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донбасс
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ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции, <...> а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ", — сказал он.Лещенко уточнил, что с 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций.Представитель ЛНР не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой силовиков спровоцировать противника на ответный огонь.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html
https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:13 05.11.2021 (обновлено: 15:55 05.11.2021)
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Начальник управления Народной милиции ЛНР Лещенко: украинские СМИ готовят фейки о Донбассе
ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости.
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики
Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс
украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.
"Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции, <...> а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ", — сказал он.
Лещенко уточнил, что с 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций.
Представитель ЛНР не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой силовиков спровоцировать противника на ответный огонь.
"Ожидаем продолжения проведения провокаций со стороны ВСУ и очередных репортажей украинских пропагандистов о ранении и гибели украинских боевиков от мифической "агрессии" со стороны ЛНР с целью дальнейшего нагнетания обстановки", — добавил он.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.