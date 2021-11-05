https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html

Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021

Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:13

2021-11-05T15:13

2021-11-05T15:55

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украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции, <...> а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ", — сказал он.Лещенко уточнил, что с 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций.Представитель ЛНР не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой силовиков спровоцировать противника на ответный огонь.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html

https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр