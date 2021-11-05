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Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:13
2021-11-05T15:55
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции, &lt;...&gt; а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ", — сказал он.Лещенко уточнил, что с 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций.Представитель ЛНР не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой силовиков спровоцировать противника на ответный огонь.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html
https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html
украина
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:13 05.11.2021 (обновлено: 15:55 05.11.2021)
 
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР

Начальник управления Народной милиции ЛНР Лещенко: украинские СМИ готовят фейки о Донбассе

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Фото : Joint Forces Operation
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.
"Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции, <...> а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ", — сказал он.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 19:05
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Лещенко уточнил, что с 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций.
Представитель ЛНР не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой силовиков спровоцировать противника на ответный огонь.

"Ожидаем продолжения проведения провокаций со стороны ВСУ и очередных репортажей украинских пропагандистов о ранении и гибели украинских боевиков от мифической "агрессии" со стороны ЛНР с целью дальнейшего нагнетания обстановки", — добавил он.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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