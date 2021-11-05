https://ria.ru/20211105/elektrosamokat-1757824210.html
После наезда самокатчика на пенсионерку в Москве завели уголовное дело
После наезда самокатчика на пенсионерку в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 05.11.2021
После наезда самокатчика на пенсионерку в Москве завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на пожилую женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:10
2021-11-05T20:10
2021-11-05T20:25
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на пожилую женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы. Рядом с 77-летней москвичкой оказались сотрудники Росгвардии, они вызвали "скорую" и оказали женщине помощь. Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских больниц с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, а также переломом плеча."По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности) по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что устанавливается личность самокатчика.Ранее СК сообщал, что проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы. Прокуратура Москвы также сообщала, что контролирует проверку.
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Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
2021-11-05T20:10
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
20:10 05.11.2021 (обновлено: 20:25 05.11.2021)
После наезда самокатчика на пенсионерку в Москве завели уголовное дело
После наезда электросамокатчика на пожилую женщину в Москве завели уголовное дело