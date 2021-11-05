https://ria.ru/20211105/elektrosamokat-1757817115.html

СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве

СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве - РИА Новости, 05.11.2021

СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве

СК проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T18:26

2021-11-05T18:26

2021-11-05T19:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы. Рядом с 77-летней москвичкой оказались сотрудники Росгвардии, они вызвали "скорую" и оказали ей помощь. Пострадавшая с переломом плеча и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в одну из городских больниц."По данному факту следственным отделом... проводится доследственная проверка... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности)", - сказала Иванова.Прокуратура Москвы также сообщила, что контролирует проверку. "Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту получения женщиной телесных повреждений в центре Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия