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https://ria.ru/20211105/elektrosamokat-1757817115.html
СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве
СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве - РИА Новости, 05.11.2021
СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве
СК проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:26
2021-11-05T19:07
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы. Рядом с 77-летней москвичкой оказались сотрудники Росгвардии, они вызвали "скорую" и оказали ей помощь. Пострадавшая с переломом плеча и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в одну из городских больниц."По данному факту следственным отделом... проводится доследственная проверка... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности)", - сказала Иванова.Прокуратура Москвы также сообщила, что контролирует проверку. "Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту получения женщиной телесных повреждений в центре Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
18:26 05.11.2021 (обновлено: 19:07 05.11.2021)
 
СК займется делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве

СК начал проверку после того, как водитель электросамоката сбил пожилую женщину в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы. Рядом с 77-летней москвичкой оказались сотрудники Росгвардии, они вызвали "скорую" и оказали ей помощь. Пострадавшая с переломом плеча и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в одну из городских больниц.
"По данному факту следственным отделом... проводится доследственная проверка... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности)", - сказала Иванова.
Прокуратура Москвы также сообщила, что контролирует проверку. "Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту получения женщиной телесных повреждений в центре Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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