https://ria.ru/20211105/elektrosamokat-1757809443.html

В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину

В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину

Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщает столичное ГУ Росгвардии. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:35

2021-11-05T16:35

2021-11-05T20:21

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщает столичное ГУ Росгвардии."Инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы... Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники Росгвардии оказали помощь пожилой женщине, а также вызвали бригаду медиков. Пострадавшая, 77-летняя москвичка, с переломом плеча и черепно-мозговой травмой госпитализирована в одну из городских больниц.Подчеркивается, что в настоящий момент самокатчика разыскивает полиция.

https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса 2021-11-05T16:35 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)