https://ria.ru/20211105/elektrosamokat-1757809443.html
В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину
В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину
Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщает столичное ГУ Росгвардии. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:35
2021-11-05T16:35
2021-11-05T20:21
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы, сообщает столичное ГУ Росгвардии."Инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы... Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники Росгвардии оказали помощь пожилой женщине, а также вызвали бригаду медиков. Пострадавшая, 77-летняя москвичка, с переломом плеча и черепно-мозговой травмой госпитализирована в одну из городских больниц.Подчеркивается, что в настоящий момент самокатчика разыскивает полиция.
https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
2021-11-05T16:35
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PT0M09S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
16:35 05.11.2021 (обновлено: 20:21 05.11.2021)
В Москве водитель электросамоката наехал на пожилую женщину
В центре Москвы водитель электросамоката на большой скорости сбил пожилую женщину