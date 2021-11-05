Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/ekologi-1757838795.html
В ФРГ экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока — 2"
В ФРГ экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.11.2021
В ФРГ экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока — 2"
Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке "Северного потока 2" в связи с "игнорированием"... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:25
2021-11-05T23:25
европа
der spiegel
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке "Северного потока 2" в связи с "игнорированием" властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода, пишет издание Spiegel.Министерство экономики и энергетики Германии в октябре предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Как подчеркивает немецкое издание, министерство при этом "проигнорировало" позицию польского управления по регулированию энергетики, которое выразило опасения по поводу того, что "Газпром" якобы может "поставить под угрозу безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС"."Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей", - заявил в этой связи Мюллер-Креннер, который, согласно Spiegel, считает, что "Северный поток 2" якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.Немецкие экологи уже не впервые выступают против "Северного потока 2". В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
https://ria.ru/20211105/gazoprovod-1757790367.html
европа
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, der spiegel, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
23:25 05.11.2021
 
В ФРГ экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока — 2"

В ФРГ экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока — 2" из-за Польши

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке "Северного потока 2" в связи с "игнорированием" властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода, пишет издание Spiegel.
Министерство экономики и энергетики Германии в октябре предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Как подчеркивает немецкое издание, министерство при этом "проигнорировало" позицию польского управления по регулированию энергетики, которое выразило опасения по поводу того, что "Газпром" якобы может "поставить под угрозу безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС".
"Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей", - заявил в этой связи Мюллер-Креннер, который, согласно Spiegel, считает, что "Северный поток 2" якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.
Немецкие экологи уже не впервые выступают против "Северного потока 2". В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
12:13
В Uniper оценили последствия запуска "Северного потока — 2"
 
ЕвропаDer SpiegelГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
01:16Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля СиналоаПопулярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе