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В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"
В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка" - РИА Новости, 05.11.2021
В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"
Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T05:19
2021-11-05T05:19
в мире
сша
новатэк
россия
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из судебных материалов.Джитвэй, которого обвиняют в крупном уклонении от налогов, добивается уменьшения суммы залога, отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране.Прокуратура добавила, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают "значительный риск" побега Джитвэя, который, согласно документу, в момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 миллиона долларов и паспортом России - страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.Обвинения в адрес заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" связаны с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Сам Джитвэй доказывает, что урегулировал все налоговые претензии со стороны властей США, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.Джитвэй был освобожден до суда под залог в 80 миллионов долларов, обязательство соблюдать комендантский час и находиться под электронным наблюдением.
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в мире, сша, новатэк, россия
05:19 05.11.2021
 
В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"

Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗавод компании "Новатэк"
Завод компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из судебных материалов.
Джитвэй, которого обвиняют в крупном уклонении от налогов, добивается уменьшения суммы залога, отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране.
"Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде", - сказано в позиции обвинения.
Прокуратура добавила, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают "значительный риск" побега Джитвэя, который, согласно документу, в момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 миллиона долларов и паспортом России - страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.
Обвинения в адрес заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" связаны с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Сам Джитвэй доказывает, что урегулировал все налоговые претензии со стороны властей США, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.
Джитвэй был освобожден до суда под залог в 80 миллионов долларов, обязательство соблюдать комендантский час и находиться под электронным наблюдением.
Марк Джитвэй - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 17:09
Зампред "Новатэка" заявил, что уладил предъявленные ему налоговые претензии
 
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