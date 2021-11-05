https://ria.ru/20211105/dzhitvey-1757769029.html

В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"

В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка" - РИА Новости, 05.11.2021

В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"

Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T05:19

2021-11-05T05:19

2021-11-05T05:19

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из судебных материалов.Джитвэй, которого обвиняют в крупном уклонении от налогов, добивается уменьшения суммы залога, отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране.Прокуратура добавила, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают "значительный риск" побега Джитвэя, который, согласно документу, в момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 миллиона долларов и паспортом России - страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.Обвинения в адрес заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" связаны с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Сам Джитвэй доказывает, что урегулировал все налоговые претензии со стороны властей США, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.Джитвэй был освобожден до суда под залог в 80 миллионов долларов, обязательство соблюдать комендантский час и находиться под электронным наблюдением.

https://ria.ru/20210926/dzhitvey-1751891328.html

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в мире, сша, новатэк, россия