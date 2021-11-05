В США выступили против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"
Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда "Новатэка"
Джитвэй, которого обвиняют в крупном уклонении от налогов, добивается уменьшения суммы залога, отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране.
"Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде", - сказано в позиции обвинения.
Прокуратура добавила, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают "значительный риск" побега Джитвэя, который, согласно документу, в момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 миллиона долларов и паспортом России - страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.
Обвинения в адрес заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" связаны с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Сам Джитвэй доказывает, что урегулировал все налоговые претензии со стороны властей США, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.
Джитвэй был освобожден до суда под залог в 80 миллионов долларов, обязательство соблюдать комендантский час и находиться под электронным наблюдением.