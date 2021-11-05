https://ria.ru/20211105/dyuzhev-1757820988.html

"Фарс и подлость": Дюжев прокомментировал "скандал" на показе Юдашкина

Дюжев прокомментировал сообщения о том, что его "выгнали" с шоу Юдашкина - РИА Новости, 05.11.2021

"Фарс и подлость": Дюжев прокомментировал "скандал" на показе Юдашкина

Актер Дмитрий Дюжев опроверг сообщения СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T19:23

2021-11-05T19:23

2021-11-05T19:23

шоубиз

дмитрий дюжев

валентин юдашкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151538/40/1515384055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f239e045587ea36a5c396b6c945168ff.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Дюжев опроверг сообщения СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным."После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей", — написал он в инстаграме.Артист пристыдил журналистов, распространивших сообщение о конфликте с Юдашкиным, и подчеркнул, что публикации в СМИ никак не отразятся на его отношениях с семьей дизайнера."Это <…> в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу", — добавил Дюжев.Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера, получившего популярность после сериала "Бриагада", "попросили уйти" с показа новой коллекции Валентина Юдашкина из-за его комментария журналистам о борьбе кутюрье с раком. По словам репортеров, это было требование семьи дизайнера.

https://ria.ru/20210720/yudashkin-1742041815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий дюжев, валентин юдашкин