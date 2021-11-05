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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211105/dyuzhev-1757820988.html
"Фарс и подлость": Дюжев прокомментировал "скандал" на показе Юдашкина
Дюжев прокомментировал сообщения о том, что его "выгнали" с шоу Юдашкина - РИА Новости, 05.11.2021
"Фарс и подлость": Дюжев прокомментировал "скандал" на показе Юдашкина
Актер Дмитрий Дюжев опроверг сообщения СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T19:23
2021-11-05T19:23
шоубиз
дмитрий дюжев
валентин юдашкин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Дюжев опроверг сообщения СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным."После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей", — написал он в инстаграме.Артист пристыдил журналистов, распространивших сообщение о конфликте с Юдашкиным, и подчеркнул, что публикации в СМИ никак не отразятся на его отношениях с семьей дизайнера."Это &lt;…&gt; в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу", — добавил Дюжев.Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера, получившего популярность после сериала "Бриагада", "попросили уйти" с показа новой коллекции Валентина Юдашкина из-за его комментария журналистам о борьбе кутюрье с раком. По словам репортеров, это было требование семьи дизайнера.
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дмитрий дюжев, валентин юдашкин
19:23 05.11.2021
 
Дюжев прокомментировал сообщения о том, что его "выгнали" с шоу Юдашкина

Дюжев: после отказа от участия в шоу я получил "ответ" в виде сфабрикованной статьи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Дюжев опроверг сообщения СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным.
"После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей", — написал он в инстаграме.
Артист пристыдил журналистов, распространивших сообщение о конфликте с Юдашкиным, и подчеркнул, что публикации в СМИ никак не отразятся на его отношениях с семьей дизайнера.
"Это <…> в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу", — добавил Дюжев.
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:58Шоубиз
"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера, получившего популярность после сериала "Бриагада", "попросили уйти" с показа новой коллекции Валентина Юдашкина из-за его комментария журналистам о борьбе кутюрье с раком. По словам репортеров, это было требование семьи дизайнера.
 
ШоубизДмитрий ДюжевВалентин Юдашкин
 
 
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