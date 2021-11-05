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В Москве столкнулись четыре автомобиля
В Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T19:47
2021-11-05T19:47
2021-11-05T19:47
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.
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москва, департамент транспорта г. москвы
В Москве столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Севастопольском проспекте столкнулись четыре автомобиля