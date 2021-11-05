https://ria.ru/20211105/dtp-1757822671.html

В Москве столкнулись четыре автомобиля

В Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T19:47

2021-11-05T19:47

2021-11-05T19:47

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы