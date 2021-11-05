https://ria.ru/20211105/draka-1757800683.html

Напавшие на мужчину с ребенком мигранты назначили "стрелку"

Стали известны подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021

Напавшие на мужчину с ребенком мигранты назначили "стрелку"

Автор ролика о нападении группы молодых людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках рассказал телеканалу "Звезда" подробности произошедшего. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:41

2021-11-05T14:41

2021-11-05T17:14

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор ролика о нападении группы молодых людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках рассказал телеканалу "Звезда" подробности произошедшего.Как сообщил очевидец, после конфликта его участники решили назначить "встречу" на следующий день."Они договорились завтра в три. Ребенок вел себя отлично, даже не плакал. Но испугался", — сказал он.Инцидент произошел вчера вечером: как сообщили СМИ, четверо приезжих напали на жителя Новой Москвы с ребенком. Что стало причиной — пока не известно.Сотрудники правоохранительных органов уже поговорили с пострадавшим. Остальных участников конфликта ищут.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного Следственного комитета.

https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве