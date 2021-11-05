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Напавшие на мужчину с ребенком мигранты назначили "стрелку"
Стали известны подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021
Напавшие на мужчину с ребенком мигранты назначили "стрелку"
Автор ролика о нападении группы молодых людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках рассказал телеканалу "Звезда" подробности произошедшего. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:41
2021-11-05T14:41
2021-11-05T17:14
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор ролика о нападении группы молодых людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках рассказал телеканалу "Звезда" подробности произошедшего.Как сообщил очевидец, после конфликта его участники решили назначить "встречу" на следующий день."Они договорились завтра в три. Ребенок вел себя отлично, даже не плакал. Но испугался", — сказал он.Инцидент произошел вчера вечером: как сообщили СМИ, четверо приезжих напали на жителя Новой Москвы с ребенком. Что стало причиной — пока не известно.Сотрудники правоохранительных органов уже поговорили с пострадавшим. Остальных участников конфликта ищут.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного Следственного комитета.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
14:41 05.11.2021 (обновлено: 17:14 05.11.2021)
Стали известны подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Очевидец: участники конфликта в Новой Москве договорились встретиться на следующий день