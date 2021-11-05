Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/donbass-1757799513.html
ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ
ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 05.11.2021
ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю пять случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:21
2021-11-05T14:21
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb7d18e7d0d2cf5acc202d03610afcb.jpg
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю пять случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе, сообщил начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.Ранее в ЛНР сообщали, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."За истекшую неделю зафиксировано пять случаев глушения беспилотников миссии (СММ ОБСЕ) с помощью средств РЭБ ВСУ", - сказал Лещенко на брифинге.По его словам, такими действиями ВС Украины препятствуют мониторингу сотрудниками СММ ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения при помощи беспилотников. Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Золотое-4, Луганское и Воздвиженка.
https://ria.ru/20211105/donbass-1757772582.html
https://ria.ru/20211105/donbass-1757796047.html
киев
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_e16623d1e050c37356a561f419c848ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр
14:21 05.11.2021
 
ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ

ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю пять случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе, сообщил начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.
Ранее в ЛНР сообщали, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 08:14
В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
"За истекшую неделю зафиксировано пять случаев глушения беспилотников миссии (СММ ОБСЕ) с помощью средств РЭБ ВСУ", - сказал Лещенко на брифинге.
По его словам, такими действиями ВС Украины препятствуют мониторингу сотрудниками СММ ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения при помощи беспилотников. Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Золотое-4, Луганское и Воздвиженка.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 13:30
В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
01:16Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля СиналоаПопулярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе