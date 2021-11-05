https://ria.ru/20211105/donbass-1757799513.html

ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ

ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 05.11.2021

ЛНР за неделю выявила пять случаев глушения сигнала беспилотников ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю пять случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:21

2021-11-05T14:21

2021-11-05T14:21

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю пять случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе, сообщил начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.Ранее в ЛНР сообщали, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."За истекшую неделю зафиксировано пять случаев глушения беспилотников миссии (СММ ОБСЕ) с помощью средств РЭБ ВСУ", - сказал Лещенко на брифинге.По его словам, такими действиями ВС Украины препятствуют мониторингу сотрудниками СММ ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения при помощи беспилотников. Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Золотое-4, Луганское и Воздвиженка.

https://ria.ru/20211105/donbass-1757772582.html

https://ria.ru/20211105/donbass-1757796047.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр