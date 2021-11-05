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В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов
В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов - РИА Новости, 05.11.2021
В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов
Украинские силовики минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, за минувшую неделю они установили более 40 противотанковых мин, сообщил РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:30
2021-11-05T13:30
в мире
киев
донецкая народная республика
донбасс
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 ноя – РИА Новости. Украинские силовики минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, за минувшую неделю они установили более 40 противотанковых мин, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."На прошедшей неделе зафиксированы факты минирования районов, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования на территории подконтрольной Киеву. Так, боевики установили 15 противотанковых мин на юго-восточной окраине Авдеевки", - сказал Басурин в пятницу журналистам .По его словам, на обочине дороги на выезде из подконтрольного Киеву поселка Золотые Пески украинские силовики установили 27 мин. Кроме того, минные заграждения были установлены на окраине Новогригоровки.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211103/dnr-1757598781.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
13:30 05.11.2021
 
В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов

В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 ноя – РИА Новости. Украинские силовики минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, за минувшую неделю они установили более 40 противотанковых мин, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"На прошедшей неделе зафиксированы факты минирования районов, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования на территории подконтрольной Киеву. Так, боевики установили 15 противотанковых мин на юго-восточной окраине Авдеевки", - сказал Басурин в пятницу журналистам .
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По его словам, на обочине дороги на выезде из подконтрольного Киеву поселка Золотые Пески украинские силовики установили 27 мин. Кроме того, минные заграждения были установлены на окраине Новогригоровки.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаДонбассЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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