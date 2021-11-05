https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html

Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе

Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе - РИА Новости, 05.11.2021

Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по обострению на Донбассе. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T01:12

2021-11-05T01:12

2021-11-05T01:12

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ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по обострению на Донбассе.Ранее Кулеба сообщил, что провел встречу с помощником государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид, в ходе которой Вашингтон подтвердил приверженность территориальной целостности Украины.Кулеба добавил, что Москва продолжает избегать встречи в "нормандском формате".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211105/bayraktar-1757761546.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, киев, сша, оон, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия