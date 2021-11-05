Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев доволен позицией США по ситуации на Донбассе
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по обострению на Донбассе.
Ранее Кулеба сообщил, что провел встречу с помощником государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид, в ходе которой Вашингтон подтвердил приверженность территориальной целостности Украины.
"Задача дипломатов в условиях вооруженной агрессии России против нашего государства - это организовывать союзников, их давление, в частности, санкции и обеспечивать поставки оружия и укрепление Вооруженных сил Украины политическими средствами… Сегодня в Киев прибыла американская делегация, которая провела переговоры в Москве, и нас детально ознакомили с тем, что там было. И мы довольны тем, какую позицию занимают США конкретно в контексте того напряжения, которое есть на Донбассе. На следующей неделе я буду в Вашингтоне совместно с Госсекретарем проводить комиссию стратегического партнерства, то есть мы мобилизуем союзников", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Кулеба добавил, что Москва продолжает избегать встречи в "нормандском формате".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.