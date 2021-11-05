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"Академика Иоффе" задержали по иску канадской компании
"Академика Иоффе" задержали по иску канадской компании - РИА Новости, 05.11.2021
"Академика Иоффе" задержали по иску канадской компании
Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T01:37
2021-11-05T01:37
2021-11-05T01:37
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Копенгагене.Как стало известно в четверг, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти арестовали российское судно, используемое в научных целях.На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.Посольство получило и передало в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание. По данному вопросу осуществляются контакты с МИД Дании.Задолжало фрахтователюУ задержанного "Академика Иоффе" имелись долги перед фрахтователем, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.По словам собеседника издания, в течение десяти лет до 2019 года Институт океанологии имени П. П. Ширшова сдавал судно в аренду One Ocean Expeditions Ltd. Вероятной причиной прекращения сотрудничества источник назвал передачу "Академика Иоффе" Министерству образования.Фирма позднее обанкротилась и перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего корабль впоследствии и задержали в Дании, добавил источник.One Ocean Expeditions Ltd. занимается организацией туристических экспедиций в труднодоступные регионы Земли, в том числе в Антарктику, Гренландию, Исландию, на Шпицберген.Интересы банкротящейся компании в суде представляет PricewaterhouseCoopers (PwC). Фрахтом российских судов занималась кипрская компания Terragelida Ship Management, в документах PwC она заявлена как дочерняя структура Института океанологии.One Ocean Expeditions Ltd. сначала обвинила российского владельца в нарушении контракта, но позже выяснилось, что компания не уплатила чартерную и топливную пошлину посреднику — Terragelida Ship Management, которая и расторгла контракт."Академик Иоффе""Академик Иоффе" – научно-исследовательское судно. Названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе.Судно построено в 1988 году в Финляндии, имеет водоизмещение 6600 тонн, длину 117 метров.Суда использовались для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.Недавние случаи задержания судов с российскими экипажамиВласти порта Сингапура 6 декабря 2019 года арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон".В июле того же года Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе".В январе стало известно, что сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" арестовали за долги судовладельца.
https://ria.ru/20210822/tanker-1746763055.html
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в мире, дания, россия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Иск, на основании которого в Дании
задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России
в Копенгагене
.
Как стало известно в четверг, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти арестовали российское судно, используемое в научных целях.
"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", — заявили в диппредставительстве.
На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.
Посольство получило и передало в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание. По данному вопросу осуществляются контакты с МИД Дании
.
Задолжало фрахтователю
У задержанного "Академика Иоффе" имелись долги перед фрахтователем, сообщили "Известия"
со ссылкой на источник в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.
По словам собеседника издания, в течение десяти лет до 2019 года Институт океанологии имени П. П. Ширшова сдавал судно в аренду One Ocean Expeditions Ltd. Вероятной причиной прекращения сотрудничества источник назвал передачу "Академика Иоффе" Министерству образования.
Фирма позднее обанкротилась и перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего корабль впоследствии и задержали в Дании, добавил источник.
One Ocean Expeditions Ltd. занимается организацией туристических экспедиций в труднодоступные регионы Земли, в том числе в Антарктику, Гренландию, Исландию, на Шпицберген.
Интересы банкротящейся компании в суде представляет PricewaterhouseCoopers
(PwC). Фрахтом российских судов занималась кипрская компания Terragelida Ship Management, в документах PwC
она заявлена как дочерняя структура Института океанологии.
One Ocean Expeditions Ltd. сначала обвинила российского владельца в нарушении контракта, но позже выяснилось, что компания не уплатила чартерную и топливную пошлину посреднику — Terragelida Ship Management, которая и расторгла контракт.
"Академик Иоффе"
"Академик Иоффе" – научно-исследовательское судно. Названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе.
Судно построено в 1988 году в Финляндии, имеет водоизмещение 6600 тонн, длину 117 метров.
Суда использовались для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
Недавние случаи задержания судов с российскими экипажами
Власти порта Сингапура 6 декабря 2019 года арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон".
В июле того же года Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе".
В январе стало известно, что сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" арестовали за долги судовладельца.